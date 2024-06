Le regate di optimist. Le vele d’Europa riunite al Club nautico

Carrara, 5 giugno 2024 – I campioni di optimist di tutta Europa si riuniranno a Marina. Il Club Nautico ospiterà il campionato europeo di vela ‘Optimist European Championish 2024’. Il circolo velico è stato riconosciuto come uno dei migliori d’Europa. Al campionato che si svolgerà dal 29 giugno al 5 luglio parteciperanno oltre 300 giovani velisti tra i 9 e i 15 anni provenienti da tutto il mondo, raggruppati in 46 team di cui 14 extraeuropei. Le squadre alloggeranno nel ‘Villaggio Torre Marina’ della Partaccia, e avranno a disposizione un servizio navetta che garantirà loro lo spostamento giornaliero al Club Nautico.

Il Team Italia parteciperà con 14 concorrenti secondo la regola che prevede per il paese ospitante di schierare il doppio degli atleti europei. Gli altri team invece saranno composti da 7 timonieri, ad eccezione della Grecia che ne schiererà 8 per l’accesso diretto del campione europeo in carica. Diversamente, i timonieri stranieri che saranno al massimo 5, potranno partecipare al Campionato Europeo e salire anche sul gradino più alto del podio, ma senza vincere il titolo. La cerimonia inaugurale si svolgerà il 29 giugno alle 18 in piazza Menconi con la sfilata degli atleti. Una festa che secondo il presidente del Club nautico Carlandrea Simonelli coinvolgerà l’intero territorio proprio per far conoscere più possibile e far amare la vela.

Le ginnaste della società Raffaello Motto di Viareggio, che hanno rappresentato l’Italia ai campionati del mondo di ginnastica ritmica e in numerose competizioni internazionali, apriranno la cerimonia. Le atlete sono allenate dalle tecniche Donatella Lazzeri e Francesca Cupisti e coordinate dalla professoressa Sara Falcone. All’alzabandiera l’inno di Mameli e l’inno europeo saranno eseguiti dall’orchestra degli alunni del liceo musicale ’Palma’ di Massa. I bambini dell’istituto comprensivo ’Bonomi’ di Fosdinovo canteranno gli inni con la lingua dei segni. Gli studenti dell’istituto ’Barsanti Salvetti’ saranno al Club nautico durante tutta la manifestazione per offrire supporto all’accoglienza, alla sala stampa e ai velisti.

"Ci piaceva l’idea di fare una grande festa della vela, alla quale sono invitati tutti i giovani del territorio – dice Carlandrea Simonelli, presidente del Club nautico Marina –, capace di veicolare verso le nuove generazioni i valori del fair-play che la vela promuove come disciplina pulita che bandisce i brogli, il doping, le discriminazioni, la violenza verbale e fisica". Il Club nautico è stato ritenuto il migliore dei circoli europei per ospitare l’evento: una vittoria importante, voluta con tenacia dalla presidenza Simonelli, arrivata circa due anni fa al termine di una lunga selezione in cui sono stati valutati i successi sportivi e la gloriosa tradizione del Club nautico che ha sempre interpretato il ruolo di protagonista della vela italiana.

"Siamo stati scelti da Ioda, l’Associazione internazionale della classe optimist, concorrendo con i migliori circoli velici di tutta Europa – commenta Simonelli –, e crediamo che questa sia una ghiotta opportunità per il nostro territorio di mostrarsi a livello internazionale". Alle regate si potrà assistere direttamente in mare grazie al battello messo a disposizione dal Consorzio turistico marittimo delle Cinque Terre Golfo dei Poeti, contattando la segreteria del Club nautico Marina di Carrara ai numeri 0585 78.51.50 e 375 52.14.820.