Refezione e pulmini: come iscriversi ai servizi per il prossimo anno

Da lunedì sono aperte le iscrizioni online per i servizi scolastici di refezione e trasporto per l’anno 2024-2025.

Le iscrizioni che termineranno il prossimo 31 luglio riguardano gli studenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. Ci si può iscrivere solamente online accedendo al portale dei genitori Simeal (https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php) utilizzando le credenziali personali Spid, oppure autenticandosi con Cns o carta d’identità elettronica.

Sempre sul portale sarà possibile anche richiedere una dieta speciale compilando e allegando i moduli necessari, dare il consenso all’applicazione di tariffe agevolate per i servizi su base Isee in corso di validità e verificare le metodologie di pagamento possibili tramite pagopa. Per ulteriori informazioni o per ricevere supporto nella compilazione del modulo online, il Comune ha attivato un servizio telefonico allo 0585 64.142.4 – 239.267 (ufficio tariffe ed entrate scolastiche), 0585 64.14.55 - 454,253 (ufficio diritto allo studio e servizi scolastici), da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, e martedì anche dalle 15,30 alle 17. In alternativa è possibile prenotare telefonicamente un appuntamento con gli uffici del settore 3 – attività produttive e servizi educativi scolastici in via Solferino a Carrara, o scrivere una mail a [email protected].