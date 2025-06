Realizzata l’attesa ’Ztl’ per i residenti: "Ma tre famiglie sono rimaste fuori"

Novità nella frazione di Guadine: realizzata la sospirata Ztl per i residenti. Dopo l’intervento bis dell’amministrazione comunale – con ordinanza di divieto di transito e sosta da domani al 31 agosto nei fine settimana di sabato e domenica e nelle giornate del 14 e 15 agosto con orario dalle 8.30 alle 17.30 in via Alta Tambura nel tratto stradale compreso tra il bivio direzione Forno al paese di Resceto – i residenti della frazione di Guadine hanno lamentato l’impossibilità di parcheggiare le loro auto in quanto i pochi stalli presenti sarebbero occupati dai bagnanti del torrente Renara, con pass.

Dopo la sperimentazione dell’estate 2024, l’amministrazione comunale ha considerato le richieste avanzate dai residenti e otto stalli su diciannove, con strascia gialla, sono riservati alle famiglie locali. "Una battaglia vinta – sospirano alle Guadine – Non potevamo certo rivivere una stagione come quella del 2024, quando eravamo impossibilitati a parcheggiare le nostre auto. Purtroppo Guadine non ha parcheggi se non quelli dislocati lungo la strada. Abbiamo chiesto all’amministrazione di allargare la Ztl con strisce gialle anche ad altri tre stalli, perché tre famiglie sono rimaste fuori".

La speranza dei residenti – non solo di Guadine – è che si proceda alla pulizia del piazzale in località Molino, situato tra Guadine e Gronda, un’area capace di accogliere un bel numero di macchine e quindi in grado di dare una risposta alle esigenze di questa zona nei tre mesi estivi, quando cioè il torrente Renara viene preso d’assalto. "Quel piazzale invaso da rovi e discariche abusive, una volta ripulito, davvero potrebbe diventare un parcheggio in alternativa alla ztl, migliorando l’immagine del luogo". Intanto, con le strisce gialle, alle Guadine inizia un’estate più tranquilla.

Angela Maria Fruzzetti