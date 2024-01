"Raduno nazionale delle Guardie d'Onore al Pantheon di Roma: Massa Carrara partecipa alla cerimonia di omaggio al Milite ignoto"

Folla al raduno nazionale delle Guardie d’Onore al Pantheon di Roma a cui ha partecipato anche la delegazione di Massa Carrara. In occasione del 146° anniversario della fondazione dell’Istituto nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon (Ingortp) si è svolta nella capitale una cerimonia con omaggio al Milite ignoto, all’altare della Patria, alla presenza del principe Emanuele Filiberto e della figlia Vittoria. Hanno aderito delegazioni delle Guardie d’onore provenienti non solo da quasi tutte le province italiane ma anche estere.

"Questa è la giornata che celebra il 146 esimo anniversario dell’Ingortp delle Guardie d’onore al Pantheon – ha spiegato il delegato provinciale di Massa Carrara, Umberto Barzaghi –. L’istituto è stato creato dai veterani delle guerre di Risorgimento che prestarono giuramento di servire come turno di guardia d’onore alla tomba del re Vittorio Emanuele II. In seguito agli altri re Umberto I e Regina Margherita di Savoia, all’interno del Pantheon".

"A Massa Carrara – ha aggiunto – la delegazione si è formata nel 2003. Io sono il secondo delegato dal 2007. Si tratta di un istituto apartitico e apolitico, non bisogna essere monarchici anche se tanti del gruppo hanno questo ideale di monarchia nel ricordo soprattutto della casa reale dei Savoia. Non è un partito politico: si può avere qualsiasi idea ed essere Guardia d’onore. Nella zona nostra, piuttosto... strana dal punto di vista politico, penso che i nostri concittadini siano intelligenti da comprendere il valore dell’istituto, in quanto noi andiamo dall’anarchia alla monarchia, l’importante è essere rispettosi delle idee di tutti".

Dopo la deposizione della corona d’alloro all’altare della patria, un lungo corteo si è diretto verso il Pantheon accompagnato da musiche patriottiche e dalla fanfara dei bersaglieri. All’interno del Pantheon è stata celebrata una messa solenne alla presenza del principe Emanuele Filiberto e della figlia Vittoria, rendendo onore alle tombe dei re.

La delegazione provinciale di Massa Carrara è stata guidata dal delegato settore giovani Moreno Spada con il cavalier di grazia ecclesiastica Santi Maurizio e Lazzaro don Giovanni Locatelli, Pietro Cassaro, Serra Joele Nicodemi, Giorgio Bruzzi, Filippo Francesco Bruzzi, Rosaura Nicodemi, Pier Giovanni Alberti, Monica Briglia, Carlo Spada, Sandro Pierucci. Ospite la cavaliera Mariagiovanna Guerra.