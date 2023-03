Radiologia senza tecnici "Carichi di lavoro stellari e operatori sotto stress Qualità solo coi sacrifici"

"La carenza di tecnici di radiologia nell’ambito dell’azienda Usl Toscana nord ovest sta diventando un gravissimo problema: i lavoratori sono sempre più stressati e carichi di lavoro, la qualità dei servizi ormai regge solo grazie al sacrificio dei tecnici. L’azienda sanitaria e la Regione sostengono di non riuscire a trovare personale da assumere: certo è difficile trovare anche qualcuno disposto a coprire i posti vacanti a tempo determinato se si offrono contratti di un mese solo. Nemmeno negli stabilimenti balneari d’estate si arriva a tanto".

Sotto la lente del segretario della Uil Fpl, Claudio Salvadori, una situazione critica che riguarda in particolare la provincia apuana e soprattutto il Noa: "I numeri si sono ridotti anno dopo anno senza mentre l’azienda e la Regione non hanno trovato soluzioni stabili. Al Pronto soccorso ormai ferie e riposi saltano in maniera costante. Se da organico dovrebbero essere 13 tecnici di radiologia più un coordinatore sono rimasti in 11 con un coordinatore. Personale che durante i fine settimana e i festivi, però, non si occupa solo dell’urgenza ma anche dei servizi di radiologia per tutto l’ospedale. Tecnici che mancano anche in altre strutture e in altri reparti ma è al Pronto soccorso che la carenza si fa sentire in tutta la sua gravità. Le reperibilità da contratto dovrebbero essere solo 7 ma alcuni dirigenti fanno finta di non capire" prosegue Salvadori.

Pensionamenti non sostituiti, trasferimenti ancora da coprire, contratti a tempo determinato e in scadenza che non si sa come e se saranno rinnovati: una situazione di criticità che si protrae da tanto tempo, senza alcuna soluzione, e rispetto alla quale Uil Fpl chiede di intervenire: "Alfine di garantire tutto quanto previsto nel contratto nazionale, quindi riposi, ferie, 104, malattie, si chiede di provvedere alla copertura dei posti vacanti. L’azienda sostiene che il personale non si trova? Innanzitutto ci dicano se le graduatorie concorsuali in essere si sono esaurite – conclude Salvadori – e si metta mano ai contratti a tempo determinato perché non è possibile pretendere che un tecnico di radiologia si sposti o entri in servizio per contratti di un mese, neanche la stagione estiva è così".