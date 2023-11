"Radio Versilia: 10 anni di Storia nella Provincia di Massa Carrara"

Il successo di una radio destinata a diventare icona del panorama artistico, musicale e persino pubblicitario dell’epoca. Dieci anni che hanno fatto la storia del territorio: un’emittente locale con sede a Montignoso che ha conquistato l’Italia ed ha portato nella nostra provincia quelli che all’epoca erano i giovani talenti poi divenuti idoli del panorama musicale italiano. Si tratta di Radio Versilia. Tutti sono passati di lì: una storia epica da rivivere sfogliando le pagine che ripercorrono quell’epoca nel libro edito da Ernesto Di Rosa, che all’epoca fu il patron e inventore della radio, scritto dall’avvocato Dino Del Giudice e realizzato nella sua veste grafica da Marzio Aricò. Il libro sarà presentato a Palazzo Ducale sabato, alle ore 16,30, su invito del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. Nel testo, oltre a un apparato fotografico inedito dell’epoca, con circa 150 foto riprodotte a colori, opera del nostro illustre concittadino e storico fotografo anche de La Nazione, Raffaele Nizza, sono raccolte le interviste fatte oggi dall’autore ai collaboratori di Radio Versilia divenuti affermati professionisti del settore. Una presentazione che potrebbe riservare anche ‘illustri sorprese’. Il racconto viaggia nei ricordi di una Versilia vivacissima, non solo by night. Radio Versilia arrivò a portare negli stadi, da Massa a Pisa, le migliori voci della musica nazionale, come i Pooh, i Rockets, Lucio Dalla, Alberto Fortis e Miguel Bosè. Fece svolgere nel 1981 un Carosello storico equestre dell’Arma dei carabinieri all’aeroporto del Cinquale; chiamò a giocare memorabili partite a tennis e a calcio, con Renato Zero, Peppino di Capri e Giacinto Facchetti sul campo, insieme a Roby Facchinetti e a Riccardo Fogli; curò per i suoi ascoltatori i collegamenti con l’ultimo concerto dal vivo di Mina, al teatro tenda Bussoladomani di Sergio Bernardini; fu presente al gran corso mascherato di Viareggio e alla Versiliana, dove si esibì per la prima volta, grazie anche a Romano Battaglia, il giovane Giorgio Panariello, che nel libro racconta quel suo debutto sul celebre palco di Marina di Pietrasanta. Una storia che inizia nel 1975, e ne fece parte anche Andrea Lazzoni, poi creatore di Antenna 3. "L’idea del libro parte – racconta Del Giudice – da Ernesto Di Rosa e il figlio che mi hanno chiesto di ripercorrerne la storia in un libro attraverso una ricerca con foto e interviste ai personaggi dell’epoca. Di Rosa aveva intuito subito due cose importanti: il nome, perchè all’epoca Versilia non era ancora sinonimo di successo; e il fatto di mettere su per la prima volta impianti all’avanguardia che permettevano di raggiungere notevoli distanze. C’erano altre radio come Super Tirreno o Radio Massa ma non avevano quella copertura. Inoltre ebbe il fiuto di scegliere i migliori collaboratori in zona: una schiera di giovani da cui sono emersi personaggi importanti, come Giorgio Panariello, che porterà un video saluto alla presentazione. Poi giornalisti come Magnanini, Valleroni, Jannello e tanti altri".