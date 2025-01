’RacConcerto’ sulla Resistenza con Veio Torcigliani e Federico Gerini

Nell’ambito delle due mostre sulla Palestina ’Qui resteremo’ e ’Kufia’, promosse dall’associazione Gaza Fuorifuoco e dalla Cgil Toscana, visitabili nel Salone degli Svizzeri a Palazzo Ducale fino al 26 gennaio, oggi, durante l’orario di apertura della mostra (16.30-19.30), l’attore e baritono Veio Torcigliani sarà accompagnato dalle note del pianista Federico Gerini in un ’RacConcerto’ musicale sul tema della Resistenza.

Domani, invece, alle 10, sempre a Palazzo Ducale, ci sarà un incontro con Pcrf, vale dire Palestina children’s relief fund, la principale ong impegnata a fornire assistenza medica gratuita ai bambini palestinesi gravemente malati e feriti nel corso dei conflitti. Per la prima volta il Pcrf sarà a Massa con dirigenti provenienti dalla Palestina (Gaza e Cisgiordania) e Stati Uniti per fornire un aggiornamento diretto sull’emergenza e sui programmi di aiuto umanitario a Gaza. Coordina Eliana Riva.

Ieri, invece, sono andati in scena due iniziative: a Palazzo Ducale la proiezione del documentario ’9 Human From Gaza’ (2018) di Luca Galassi, che racconta le storie di nove giovani palestinesi che nonostante le guerre e la povertà cercano di raggiungere la libertà e l’indipendenza. Era presente, oltre al giornalista Luca Galassi, anche la vice direttrice di Amnesty International Grazia Careccia. In serata, inoltre, al circolo Acsi La Vecchia Mandragora di Massa, il concerto del cantautore Stefano Barotti a sostegno della vendita dei biglietti del concerto per la pace in Palestina di mercoledì 15 gennaio alla sala del cinema Garibaldi di Carrara. Un concerto in cui si esibiranno i componenti delle sezioni Anpi del Teatro alla Scala di Milano e del Teatro Regio di Torino, oltre a musicisti e artisti del coro provenienti da varie istituti italiani (Milano Firenze, Torino, Roma e Verona). Verranno eseguite musiche di Bach, Puccini e Verdi. Sarà presentato anche il Manifesto Post Pop 2025. Interverranno il presidente dell’Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo, il segretario della Cgil Toscana Rossano Rossi e l’ex primo segretario dell’ambasciata paletinese a Roma Alì Rashid. Coordina Giancarlo Albori.