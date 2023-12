Raccolta volontaria di rifiuti. Salute dei ragazzi a rischio

"Ma quale mattinata ecologica, hanno messo a rischio la salute di decine di studenti". Lo scrive il segretario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini, in riferimento all’iniziativa organizzata da Comune e Nausicaa assieme agli studenti del Galilei che ha portato alla raccolta di una tonnellata di rifiuti in viale da Verrazzano, una zona altamente inquinata. "Senza valutare le insidie dei luoghi l’assessore Carlo Orlandi e il presidente di Nausicaa Antonio Valenti hanno permesso che dei minorenni agissero su terreni altamente inquinati. Prima di denunciare la gravità dell’accaduto la Lega ha preferito documentarsi".

"Nel leggere la relazione fatta dalla società ‘Evintech Srl’ – prosegue il segretario –, si evince che sul terreno del terrapieno a mare del viale da Verrazzano ci sono frammenti contenenti amianto. La zona è interessata dal sito Sin/Sir e vede la necessità di interventi di bonifica del terreno e della falda. Attraverso un accesso agli atti del consigliere regionale Massimo Baldini, la Lega è venuta in possesso di documentazione specifica della zona. Nella relazione redatta su commissione dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale a seguito di rilievo effettuati il 7 e 8 marzo 2022 – scrive ancora Pieruccini –, si leggono informazioni che certamente avrebbero dovuto invitare ad un principio di cautela da parte di Orlandi e Valenti. In quei rilievi si legge infatti che la discarica di inerti all’interno dello specchio acqueo marino, fu autorizzata come discarica di II categoria tipo A dal Comune di Carrara con diverse ordinanze sindacali".

"Anche le analisi di Arpat rilevavano la presenza di amianto in fibre con concentrazioni alte – conclude Pieruccini –, superiore al limite e ritenuto tale da Comune e Nausicaa lascia non pochi dubbi sulla scelta scellerata di Orlandi e Valenti, che pur di avere pochi istanti di visibilità non hanno valutato i pericoli per la salute degli studenti del Galilei".