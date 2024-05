Raccolta per il tetto del rifugio Nello Conti

Il rifugio Nello Conti, alla ‘finestra’ della via Vandelli nella zona dei Campaniletti è già aperto il sabato e la domenica, pronto ad accogliere poi escursionisti e viandanti della storica strada estense che dalla costa apuana porta a Modena tutti i giorni, dal 15 giugno al 15 settembre. I lavori al tetto vanno avanti, anche se non sono mancati importanti e costosi intoppi sul percorso. Da un lato il maltempo che ha riversato non solo pioggia ma anche abbondanti nevicate sulle vette più alte delle Apuane e non bisogna dimenticarsi che il Nello Conti si trova a oltre 1.400 metri di altezza. Dall’altro le criticità strutturali di un rifugio di alta montagna raggiungibile solo a piedi o in elicottero.

"Purtroppo – racconta il presidente del Cai di Massa, Paolo Marcello Simi – quando abbiamo tolto le tegole ci siamo resi conto che parte del tetto in legno, quello sul lato sinistro che dà verso i monti, era tutto marcio. Questo ha richiesto di acquistare altro materiale e trasportarlo ancora con l’elicottero sul posto, per circa 6mila euro di spesa non preventivata. Gli operai possono raggiungere il posto solo a piedi e hanno lavorato pure con la neve. Non appena ci sarà una settimana di bel tempo contiamo di finire i lavori". Con gli imprevisti, quindi, il costo dei lavori è salito ancora e per questo il Cai prosegue la sua campagna di raccolta fondi, sia online tramite la Rete del Dono, sia con i gazebo allestiti tutti i sabati di maggio sotto la sede del Comune di Massa.

”Un tetto per il Nello Conti” è il nome della campagna di crowfunding che ha raccolto fino a oggi più di 5.600 euro: mette inoltre a disposizione anche dei premi per chi parteciperà, in segno di riconoscenza per il contributo dato e per il supporto: portachiavi e segnalibri realizzati dai volontari Cai, magliette tecniche Montura brandizzate con le immagini delle varie edizioni di Musica sulle Apuane, voucher per cena, pernotto e colazione al rifugio Nello Conti. La campagna è attiva fino al 24 giugno sul sito www.retedeldono.it/progetto/un-tetto-il-nello-conti.

FraSco