Raccolta fondi per Andrea oltre i 36mila euro

Chiusa, per il momento, la raccolta fondi per il piccolo Andrea. Se la raccolta online, su piattaforma Gofundme è stata chiusa alcune settimane fa, superati i 36mila euro, anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Albiano Magra ha deciso di chiudere momentaneamente la raccolta per il bimbo, ancora ricoverato al Gaslini di Genova. La solidarietà è stata tanta da tutta la Lunigiana con decine e decine di persone che hanno donato qualcosa affinché la famiglia potesse affrontare meglio questo momento così delicato e difficile. In futuro ci saranno altri eventi, ma per ora bisogna aspettare. "La solidarietà e la bontà delle persone - si legge in una nota della Cri - hanno dato vita a tante manifestazioni ed eventi ancora in atto e che si svolgeranno nel futuro. Grazie a tutti coloro che si impegnano per aiutare questo piccolo meraviglioso bambino e la sua famiglia, persone care al nostro comitato". Un nuovo appuntamento è promosso dal Comune di Tresana, ‘Missione d’amore per Andrea’, presentazione del libro di Eliana Danielli intitolato ‘Tu in una mano’, che si svolgerà domani alle 16.30 nella sala consiliare del Comune. Con il sindaco Matteo Mastrini e rappresentanti delle associazioni di volontariato sul territorio: il ricavato della vendita del libro sarà donato alla famiglia del bimbo. Continua invece la raccolta per Mirko e la sua famiglia, lanciata dalla Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla. A soli 12 anni è ricoverato in coma al Gaslini di Genova: fa parte della grande famiglia della Pubblica. Chiunque voglia aiutare Mirko può fare donazioni direttamente su piattaforma Gofundme ‘Un aiuto per Mirko e la sua famiglia’ o recandosi alla sede della Croce Bianca di Aulla.

M.L.