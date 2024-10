Quei fratelli speciali. Riconoscimento agli Ostrogovich per meriti sportivi

Due fratelli premiati per meriti nell’ambito dello sport. Si tratta di Antonio e Francesco Ostrogovich, di 67 e 72 anni, che domenica, hanno ricevuto rispettivamente il Premio alla Carriera a il Premio Speciale dalla sezione di Massa ’Bacchilega-Targioni’ dell’Unione nazionale veterani dello sport (Unvs) durante la cerimonia svoltasi a palazzo comunale. I fratelli Ostrogovich sono figli di un esule istriano-dalmata sfuggito al dramma delle foibe e accolto nella nostra città alla fine degli anni quaranta. Nati a Massa, hanno giocato a calcio nei campi delle case popolari alle Villette. Antonio a quindici anni ha imboccato la strada del calciatore nei “Falchi Apuani”. Trasferito a Ramini di Pistoia, ha proseguito nella società Rondinella a Firenze, per poi approdare all’Audace di Portoferraio, città dove si è sposato. Passato al Cecina ha dato il suo contributo per il passaggio della squadra a una categoria superiore. Tornato dopo il servizio militare nell’Audace ha terminato lì la sua carriera agonistica. Oggi allena come mister dell’Audace i bambini di 9 e 10 anni.

Il fratello Francesco a Massa si è distinto invece nel tennis da tavolo praticando e promuovendo questo sport fin dal 1965. "Dopo l’esperienza nel Real Villette, nasce la società Corpus Domini all’interno della quale viene costituito il gruppo Ping Pong – ci spiega Francesco Ostrogovich – che si fa le ossa in diversi tornei e soprattutto gareggiando con l’Apuania Carrara che oggi ha raggiunto l’apice del tennis da tavolo vincendo diversi campionati di A1". Da lì si passa al Tennistavolo Massa, aderente al Csi, di cui Ostrogovich è presidente, che partecipa con ottimi risultati ogni anno al torneo regionale del Centro sportivo italiano (Csi) "portando a casa sempre medaglie sia nel settore giovani che in quello adulti e premi alla società per numero di atleti iscritti".