Pubblica assistenza Carrara: inaugurati gli ambulatori, open day per visite specializzate

Da ieri sono operativi i nuovi ambulatori a Marina di Carrara della Pubblica assistenza. Al taglio del nastro c’erano il presidente Fabrizio Giromella, la dottoressa Rigoletta Vincenti (pneumologa del nuovo centro), l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni e quello alle partecipate Carlo Orlandi. Nello specifico il nuovo centro medico ha aperto un ambulatorio medico infermieristico di medicina di base e primo soccorso per codici bianchi, a cui si aggiungono audiologia e foniatria, cardiologia, ecocardiografia ergometria, chirurgia e chirurgia toracica, medicina dello sport di primo livello, pneumologia e spirometria, (saturimetria, polisonnografia), psicologia, e ortopedia con annessa ecografia e urologia. E nelle prossime settimane apriranno anche l’ambulatorio di medicina dello sport di secondo livello, quello di medicina del lavoro, e quello di nutrizionista e punto prelievi. "In linea con la mission della Pubblica assistenza saranno organizzati open day con accesso libero e gratuito per visite ed esami da parte degli specialisti del centro" ha spiegato il presidente Fabrizio Giromella.