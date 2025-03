Provvedimenti

A causa dell’allerta di colore arancione previsto per l’intera giornata di oggi a Massa rimarrà aperto tutto il giorno il centro operativo comunale. Per l a pioggia è stata disposta la chiusura degli impianti sportivi comunali, dei parchi e dei cimiteri. I mercati saranno sospesi così come il servizio di trasporto scolastico. A tal proposito da registrare la protesta delle maestre della scuola di Forno. "Gli alunni che utilizzano lo scuolabus (quasi la metà) resteranno a casa e noi, a nostro rischio e pericolo, dobbiamo andare". E’ una incongruenza".

A Carrara scuole aperte e chiusi i cimiteri comunali, i parchi pubblici, le aree aperte degli impianti sportivi e il servizio educativo ‘Verde Magico’. Sospeso il servizio scuolabus comunale per le frazioni di Codena, Bergiola, Bedizzano, Colonnata, Miseglia, Castelpoggio, Gragnana, Noceto e Torano.

Anche a Montignoso le scuole sarannno regolarmente aperte ma senza il servizio di scuolabus per le frazioni a monte.