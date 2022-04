Prove di Ginnastica militare Gli atleti alla Selva di Filetto

di Monica Leoncini

Si avvicina la bella stagione e non c’è nulla di meglio che allenarsi all’aria aperta, soprattuto se il luogo è suggestivo come la Selva di Filetto e non solo. Al campetto dell’oratorio di San Francesco di Villafranca c’è stata la presentazione del corso con lezione di prova di Ginnastica Dinamica Militare Italiana 1978, all’aperto. Questo tipo di ginnastica, appena sbarcato in Lunigiana, è una disciplina sportiva riconosciuta e certificata Coni che consiste in esercizi a corpo ibero, adatti a tutti e per tutti i livelli di preparazione fisica. Sviluppano forza fisica e mentale, resistenza cardiovascolare e polmonare, abbassano lo stress psicofisico. Finora gli allenamenti si sono svolti al palazzetto, ma si potranno programmare anche all’aperto. L’allenamento si svolgerà in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Ogni partecipante avrà un posto riservato con una distanza interpersonale di tre metri durante l’attività sportiva, in conformità con le linee guida emanante dal Dipartimento per lo Sport.

"In estate gli allenamenti non si fermeranno - spiega l’istruttrice Serena Olivieri - ma ci sposteremo all’interno della Selva di Filetto, nello spazio che ci ha gentilmente riservato il Bar Madonna, accanto alla parte esterna del bar, sempre il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21". Un altro evento si svolgerà a Licciana Nardi, l’otto maggio. "Faremo la preparazione di riscaldamento per tutti i partecipanti alla gara podistica - aggiunge - si potrà provare così l’esperienza di allenamento GDM, divertendosi all’aperto prima della partenza per il giro. Nel pomeriggio, altra sessione di allenamento sempre negli spazi adiacenti al Centro sportivo di Licciana Nardi". C’è anche la possibilità di diventare istruttore.

"Negli ultimi sette anni - aggiunge - sono stata formati più di 300 istruttori e sono stati aperti oltre 300 centri di allenamento, attualmente alleniamo oltre 25mila persone ogni mese. Se lo sport è la tua più grande passione e vuoi diventare un professionista nell’ambito sportivo, oppure sei laureato in scienze motorie o sei un istruttore puoi collaborare col nostro gruppo. Tutte le candidature ricevute verranno valutate dai selezionatori, le informazioni si possono traviare sul sito www.gdmi.it. Durante ogni serata le persone potranno provare a superare i propri limiti e iniziare questa meravigliosa esperienza di allenamento GDM".