"Pronto alle nuove sfide". Giacomo Timbro referente della Confcommercio locale

È Giacomo Timbro il nuovo presidente del Fibe, il sindacato dei pubblici esercizi di Confcommercio. Timbro sarà anche il nuovo referente Confcommercio di Carrara. Noto imprenditore (48 anni) Timbro vanta una lunga esperienza nel settore della ristorazione e nell’organizzazione di eventi, diventando un punto di riferimento nel settore della movida. In curriculum anche collaborazioni con locali cult della Versilia come la Capannina, il Twiga, la Canniccia e il Faruk e, mentre nel 2023 si è occupato della gestione del food & beverage per il concerto di Francesco Gabbani a Marina. "Ringrazio il presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini, il presidente provinciale Bruno Ciuffi e la direttrice Sara Giovannini – dice Timbro – per la fiducia accordatami e mi accingo a intraprendere con entusiasmo questo nuovo percorso. Le sfide che ci attendono sono molte e sono pronto ad affrontarle con il massimo dell’impegno. Per quanto riguarda Carrara vorrei lavorare ad un percorso per valorizzare sempre di più i settori dell’arte e della cultura attraverso la creazione di eventi dedicati. Marina di Carrara credo rimanga invece il centro ideale per i giovani e la movida, ma non ci dimentichiamo di Avenza, le cui realtà commerciali siamo pronti a supportare con forza. In linea generale vogliamo far vedere che il nostro è un territorio ricco di eccellenze e ci impegneremo per far sì che vengano valorizzate al meglio".

A Timbro gli auguri del presidente di Lucca Massa Carrara Rodolfo Pasquini, della direttrice Sara Giovannini e dal presidente provinciale Bruno Ciuffi, che a breve convocherà il consiglio direttivo provinciale dell’associazione per fare il punto della situazione sulle prossime azioni da portare avanti.