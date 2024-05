Progetto Vetrina Toscana. Sono 46 le aziende in rete

Sono 46 le attività tra botteghe, ristoranti, aziende, agriturismi, b&B lunigianesi che ad oggi si sono iscritte al portale di Vetrina Toscana. Un’occasione dedicata a tutti coloro che offrono esperienze enogastronomiche. Chi vi aderisce, infatti, ha come riferimento la cultura culinaria regionale, vuole essere custode della tradizione, ma senza rinunciare all’innovazione, contribuisce al sostegno dell’economia del territorio, crede nella qualità del cibo e dei prodotti toscani, è attento alla sostenibilità. Si impegna a prendersi cura dell’ambiente e fare scelte consapevoli a tavola: dall’utilizzo dei prodotti locali, al ricorso al biologico e alla filiera corta, dalla stagionalità delle materie prime al supporto all’economia circolare e dalla lotta allo spreco alimentare fino alla scelta del plastic free. Entrare a far parte di Vetrina Toscana significa poter usufruire di una serie di servizi messi a disposizione dalla Regione, tra cui azioni coordinate di comunicazione su social network, media nazionali e internazionali (radio, stampa, tv). Il progetto Vetrina Toscana è integrato con il portale turistico della Regione visittuscany.com. Questo consente a ristoranti, botteghe e produttori iscritti di interagire con l’ecosistema digitale regionale, contribuendo a formare un’offerta enogastronomica integrata a quella turistica. Gli interessati si possono iscrivere a https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.vetrina.toscana.it&e=8dd9b80c&h=a2cd1b17&f=y&p=n o utilizzare l’Ambito come strumento di supporto e ausilio per completare la registrazione correttamente. Commercianti e produttori locali che intendono aderire al portale possono usare le seguenti modalità: telefono 0187 408302, 0585 942087, via mail: [email protected]