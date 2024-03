"Progetto sinergico per le Olimpiadi nelle scuole: Coni e enti locali uniti per promuovere la cultura sportiva"

Una sinergia che guarda al futuro, un progetto che coinvolge enti, federazioni, comuni, scuole e tutte le realtà sportive del territorio apuano. Nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni incontri per un’iniziativa a tutto tondo che coinvolgerà le scuole del comprensorio apuano sul tema delle olimpiadi tra le mura scolastiche e oltre. A una delle riunioni, tenutasi all’Itis Galilei di Carrara grazie al supporto del professor Luca Bardini (ha fatto in modo di mettere a disposizione aula che ha accolto l’incontro), erano presenti: l’assessore allo sport di Carrara Lara Benfatto (ha affrontato il tema della riqualificazione di impianti, palestre, ha confermato impegno economico su gioco sport e la disponibilità degli impianti convenzionati per le scuole) e il professor Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico Massa-Lucca. Dopo il saluto di Vittorio Cucurnia delegato Coni Massa Carrara, Alda Mannini e Pablo Ausili referenti Coni, hanno esposto il progetto alla presenza dei rappresentanti di Fidal (con delegato provinciale Ernesto Lunardini), Triathlon e Fitarco, il presidente del Panathlon Carrara e Massa oltre a diversi docenti di nuovo incarico (delle classi 4 e 5) e referenti di motoria di istituti scolastici di Carrara e Massa. In platea i tecnici dei progetti Coni gioco sport e Il bambino sceglie lo sport che operano nell’infanzia e primaria del comprensorio apuano.

Gli argomenti esposti riguardavano il potenziamento dell’attività motorio-sportiva scolastica e le possibilità di incrementare l’attività sportiva e l’opportunità che propone il Coni di creare una sinergia territoriale tra scuola, sport, amministrazioni per una continuità sportiva nella vita dei giovani. Il Coni in stretta relazione con l’Ufficio scolastico – hanno esposto i relatori Mannini e Ausili – si propongono mezzo per veicolare un programma sportivo di vasta stesura concordato con le federazioni, enti di promozione e discipline associate. Da prendere in considerazionre il supporto che possono dare le Associazioni Benemerite in tema di cultura sportiva a vario titolo. Aspetto fondamentale la collaborazione e il buon coordinamento proveniente dall’interno della struttura scolastica. L’adesione a un progetto rappresenta un impegno al suo pieno svolgimento per avere riscontro in termini di validità". Prossima azione concreta del Coni, il coordinamento dei giochi di fine anno coinvolgendo tutte le classi. Tema delle giornate conclusive: Olimpiadi. Arriva Parigi 2024 ma soprattutto Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali. Il Coni Massa Carrara propone un percorso trasversale e multidisciplinare di cultura sportiva interno alle scuole che troverà espressione nella festa finale attraverso la simulazione del massimo evento rappresentativo dei valori sportivi. Il Comune di Carrara, nella persona dell’assessore Benfatto, ha appoggiato vivamente il programma esposto durante la serata con un obiettivo che si estenderà a tutte le parti (scuola, federazioni, sport etc) per potenziare la pratica sportiva dando carattere di continuità.

Vittoria Bertelloni