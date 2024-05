Progetto Comune di Giannetti

Ecco la foto e nomi della lista "Progetto Comune 24/29 - Giannetti sindaco". La prima riunione per la lista che vede candidato a sindaco di Fivizzano il primo cittadino uscente Gianluigi Giannetti si è tenuta l’altro giorno. I candidati si sono riuniti per discutere su quali saranno gli obiettivi guida per il programma del prossimo quinquennio. Al termine è stata scattata la prima foto, con i relativi nomi iniziando da sinistra a destra: Matteo Marcelli, Davide Cecchini, il vicesindaco Giovanni Poleschi, Serena Moscatelli, Marco Varese, assessore Francesca Nobili, il sindaco Gianluigi Giannetti, assessore Giovanna Gia, Giovanna Zurlo, Oriano Fabiani, Riccardo Ballerini, Simone Farnese,Emilio Giovannucci.

Roberto Oligeri