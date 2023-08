Progetti Pnrr: il Comune cerca professionisti Il Comune di Massa ha avviato 3 procedimenti per la nomina di figure professionali per l'affidamento di incarichi di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza, collaudo e tecnico amministrativo per progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Domande entro l'11 settembre.