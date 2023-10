Profumi del marmo a Lucca. Il brand testimonial al festival del fumetto

La maison apuana ‘I profumi del marmo’ sbarca a Lucca per diventare sponsor ufficiale del ‘Lucca comics’, in programma da mercoledì a domenica. Una fragranza ispirata al dragone verde che contraddistingue l’edizione 2023 del principale festival europeo del fumetto, dei giochi, cinema e videogiochi. Tre diversi packaging in edizione limitata per un totale di 180 profumi, tra acqua profumata, eau de parfum e profumo solido a base di polvere di marmo. Un profumo che fin dalla confezione richiama l’idea del fumetto e della vivacità cromatica del Lucca comics. Un profumo "frizzante che si ispira ai fumetti e che raccoglie tutti gli stereotipi dei cartoni animati" spiega Sara Vannucci, la titolare del brand ‘I profumi del marmo’. Tre edizioni limitate con tre diversi tappi, e per la versione solida la speciale etichetta realizzata dalla Zecca di Lucca.

Il nome della fragranza ‘Lucca23 Comics e Games’ e il drago verde sulla confezione sanciscono la prima collaborazione tra la maison dei profumi di Sara Vannucci e una realtà importante come quella del Lucca comics, che nella scorsa edizione ha registrato la presenza di 700mila visitatori.

"Sono lieta di annunciare questa collaborazione con Lucca comics e il direttore generale Emanuele Vietina – aggiunge Sara Vannucci –: saremo presenti al Lucca comics con uno stand ufficiale, che quest’anno ha per la prima volta una fragranza ufficiale". ‘I profumi del marmo sono anche lo sponsor del level up, il biglietto premium per i cinque giorni del festival riservato a sole 300 persone che dà i superpoteri a chi lo possiede: salta la fila, aree dedicate, servizi extra lusso, open bar, tutto l’extra del festival e ovviamente in omaggio la versione solida del profumo con il drago verde. E poi i profumatori d’ambiente per accompagnare a livello olfattivo i visitatori.

Per la versione liquida la fragranza prevede di coronare la boccetta con l’immancabile tappo di marmo, caratteristica di tutta la linea dei ‘Profumi del marmo’, e la coloratissima scatola che racchiude l’essenza. La nuova collaborazione e le fragranze dedicate al Lucca comics sono state presentate la scorsa settimana a Milano nel corso della conferenza stampa nazionale al teatro Girolamo. Alessandra Poggi