Prodotti tipici in ricordo di Orazio Benelli

Manca poco al taglio del nastro di ‘Sapori Fivizzano 2023’, che andrà in scena dal 1 al 4 giugno. Il nucleo all’interno del quale si svilupperà la fiera sarà Piazza Medicea e le vie adiacenti. Sarà possibile assaporare e comprare prodotti come i panigacci di Podenzana, la cipolla di Treschietto, la marocca di Casola, il fagiolo di Bigliolo e altre tipicità lunigianesi, compresi i vini prodotti nella zona apuana. E proprio per quanto riguarda il mondo del vino, un’interessante iniziativa è stata messa in atto dai sommelier dell’Ais, l’Associazione italiana sommelier, delegazione apuana. In occasione della ventesima edizione di ‘Sapori’, mostra mercato dei prodotti tipici apuani, la delegazione dei sommelier ha istituito un premio intitolato ‘Orazio Benelli(nella foto): tra tradizione e innovazione’. "Il premio - dichiarano dall’Ais - è stato pensato e creato in memoria dell’amico scomparso qualche mese fa, viticoltore della terra di Lunigiana, grande estimatore dei vitigni autoctoni ed esempio di cordialità e convivialità. Il premio sarà assegnato a un’azienda apuana con il riconoscimento di ‘Custode della terra apuana’ con la volontà di sottolineare attraverso il lavoro e la passione, questo sforzo a volte sovrumano di custodire e curare la nostra terra". La commissione che assegnerà il premio sarà composta dal delegato Ais apuana, Lorenzo Chiappini e dal consiglio direttivo Ais. Ogni anno della manifestazione, alla premiazione sarà invitato un delegato Ais di altre delegazioni toscane. Quest’anno sarà la volta del delegato di Pisa, Leonardo Taddei. "La volontà da parte della delegazione - prosegue l’Ais - è quella di ricordare con grande affetto e stima Orazio, socio Ais negli anni novanta, dove nel 1996 intraprese i corsi. La delegazione ringrazia la figlia Chiara e il fratello di Orazio, Luigi, per la disponibilità".