Proclamazione della segretaria. Elisabetta Sordi

Tutto pronto alla sala centro congressi di Marina di Massa alle 17,30 per l’assemblea territoriale del Partito democratico. Nell’occasione verrà proclamata come segretaria provinciale Elisabetta Sordi (nella foto), votata praticamente da tutto il partito la scorsa domenica, dopo un congresso andato avanti alcune settimane, dove gli iscritti hanno dato mandato alla vice presidente della Provincia di occuparsi anche delle beghe interne al partito, nella speranza che possa tornare più forte di prima. Saranno presentati anche tutti i segretari di circolo che sono stati eletti e quelli comunali, ovvero Luca Barattini per Carrara e Claudia Giuliani per Massa. Attesi ospiti per discutere poi sul futuro della provincia e delle prossime sfide elettorali che interesseranno la Lunigiana.