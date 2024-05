"Procedura pubblica per operatori socio-assistenziali per minori disabili nella Lunigiana"

La Società della salute Lunigiana ha indetto una procedura pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici, o singoli professionisti, autorizzati all’erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio, sui servizi domiciliari di carattere socio assistenziale, rivolti a minori con disabilità e alle loro famiglie. I buoni servizio sono previsti dall’avviso regionale “Interventi di sostegno alle cure domiciliari” Azione 4, ‘servizi domiciliari di carattere socio assistenziale per minori con disabilita’. Gli obiettivi: pianificare e gestire il processo assistenziale domiciliare in modo efficace, garantendo che le necessità dei destinatari siano affrontate in modo appropriato e coordinato; fornire servizi specialistici di tipo assistenziale, riabilitativo, fisioterapico, supporto logopedico, terapie specifiche per disordini dello sviluppo; permettere la partecipazione a laboratori diurni e centri di aggregazione anche offrendo servizi di trasporto, se necessario, in combinazione con gli altri interventi. Destinatari per l’erogazione di buoni servizio sono minori con disabilità, residenti nella Zona-Distretto/SdS della Lunigiana. Il buono servizio finanzia un intervento globale, in base alle specifiche necessità rilevate per il singolo destinatario, composto da interventi socio-assistenziali e socio-educativi; il destinatario dell’intervento, preso in carico e valutato dalla UVMD zonale, riceverà un Piano individualizzato che potrà prevedere la combinazione di diverse tipologie di prestazioni consentendo la composizione di un pacchetto di interventi personalizzati.