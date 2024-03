Primarie aperte a Licciana Nardi. Sfida a sinistra tra Micheli e Santini

Il conto alla rovescia per le prossime elezioni comunali di giugno si appresta a entrare nel vivo.

Così accade che nel Comune di Licciana Nardi – attualmente guidato da Renzo Martelloni, centrodestra, in scadenza del suo primo mandato, per scegliere il candidato alla carica di primo cittadino per la lista civica di centrosinistra si terranno le “primarie aperte. I protagonisti che prenderanno parte a questa consultazione, dalla quale dunque uscirà il nome da candidare a sindaco, sono due. Si tratta di Francesco Micheli (nella foto), consigliere uscente della lista “Siamo Licciana”, e Danis Santini, sindacalista appartenente alla Fiom - Cgil.

Le consultazioni avranno luogo a Licciana capoluogo nella giornata di sabato 16 marzo e, nello specifico, si svolgeranno nella sede Auser la mattina dalle 9 alle 12, mentre invece per quanto riguarda la sessione pomeridiana si svolgeranno dalle 15 alle 18 nella sede dell’Anpi che è situata all’interno di Palazzo Cocchi nella frazione di Terrarossa. "Entrambi i candidati, Francesco Micheli e Denis Santini, si dichiarano impegnati a rispettare l’esito della consultazione. "A quest’ultima lo precisiamo, possono prendere parte i cittadini che siano residenti nel Comune di Licciana Nardi – ha spiegato Piero Benetti, segretario del Partito democratico di Licciana – ovvero nel nostro Comune".

Roberto Oligeri