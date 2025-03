Prevenzione e sicurezza. Selezione per un addetto

Cna Massa Carrara ricerca un impiegato tecnico della prevenzione e sicurezza. Prosegue il potenziamento dell’organico di Cna Massa Carrara. L’associazione degli artigiani è alla ricerca di una nuova risorsa che si occuperà della gestione e implementazione del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, monitorando il rispetto della normativa, effettuando ispezioni in cantiere, partecipando alla stesura delle procedure di sicurezza, Dvr, Pos e fornendo formazione sulla materia ai dipendenti.

Fra i requisiti richiesti per partecipare a questo annuncio di lavoro è preferibile il possesso di una laurea in scienze della prevenzione, ingegneria ambientale o disciplina correlata; conoscenza approfondita delle normative di salute e sicurezza sul lavoro; determinazione e ottime doti comunicative e buona conoscenza dei principali programmi informatici (in particolare Excel, Word e utilizzo di posta elettronica).

Le persone interessate possono inviate il proprio curriculum vitae via email all’indirizzo [email protected]