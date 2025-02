Prevenire i disturbi del maschio. Visite andrologiche gratuite alla Pubblica assistenza

Open andrologico alla pubblica assistenza. Sabato sono previste visite ed ecografia gratuite negli ambulatori di via Nazario Sauro a Marina. Gli specialisti Bruno Bianchi e Maurizio Durno saranno a disposizione dei pazienti per diffondere una cultura della prevenzione andrologica e abbattere i tabù che resistono ancora sui problemi legati alla sessualità maschile. La Pubblica assistenza lancia così il primo open-day andrologico, in programma sabato dalle 10 alle 13. L’iniziativa prevede la possibilità di sottoporsi – in modo completamente gratuito – a visita andrologica ed ecografia testicolare. Il check-up è aperto a uomini di tutte le età e richiede mezz’ora di tempo. Gli specialisti Bruno Bianchi (nella foto con Rigoletta Vincenti), andrologo ed endocrinologo e Maurizio Durno, medico ecografista, saranno a disposizione dei pazienti per l’intero arco della mattinata.

Per aderire è sufficiente presentarsi direttamente negli ambulatori e ritirare il proprio numero d’ordine. I posti a disposizione sono dieci ma, se ci fossero maggiori richieste, alcuni appuntamenti potranno essere rinviati alla settimana successiva.

"La prevenzione andrologica è fondamentale – spiega il dottor Bianchi – e c’è bisogno di una maggior sensibilizzazione su questo tema. Tanti problemi d’infertilità derivano da mancati controlli. Le ragazze, appena raggiunta l’età dello sviluppo, si sottopongono regolarmente a visite ginecologiche, ma questo non vale per gli adolescenti maschi. Si dovrebbe introdurre l’andrologia nei consultori – avverte il dottor Bianchi – perché la cura della propria salute sessuale è un valore che incide sulla qualità di vita". Le porte aperte rientrano nel ciclo di appuntamenti gratuiti che gli ambulatori della Pubblica assistenza organizzano nell’ottica di rendere la prevenzione accessibile anche alle famiglie a basso reddito. Un impegno a cui aderiscono gli specialisti che collaborano con l’associazione, nell’ambito di un progetto socio-sanitario di sostegno alla comunità.

"Questo primo open-day al maschile – dice la dottoressa Rigoletta Vincenti, direttore sanitario del centro medico della Pubblica assistenza – è un tentativo di estendere le nostre politiche di prevenzione gratuita in ambito andrologico. È un appuntamento che si inserisce nella campagna di diagnosi precoce e diffusa che stiamo portando avanti con l’associazione. Pensiamo anche di poter dare un contributo per superare i pregiudizi sulle disfunzioni sessuali maschili, che disincentivano gli uomini a rivolgersi al medico".

Un’iniziatva di sostegno alla popolazione per far fronte alle lacune della sanità locale e alle lunghe liste d’attesa che si verificano nella sanità pubblica.