Preoccupano i torrenti . Due pini crollati sulle auto. Indagini dei vigili del fuoco

Pioggia record in città dove nella notte tra martedì e mercoledì dall’1,30 alle tre di notte sono caduti circa sessanta millimetri di pioggia. La pioggia intensa caduta con l’allerta gialla ha fatto innalzare i torrenti Carrione e Parmignola, ma per fortuna sono tornati ai livelli di guardia. Per quanto riguarda i canali secondari sono tutti pieni, ma scorrono regolarmente. Ieri mattina la protezione civile è intervenuta per aiutare una famiglia a liberare il giardino dall’acqua. La loro abitazione si trova a valle di via Argine destro ad Avenza, e quando piove più del dovuto il pozzetto di canalizzazione non riesce a defluire e rigetta fuori l’acqua.

Un problema che il Comune di Carrara cercherà di risolvere in maniera definitiva con la collaborazione di Gaia. Ci sono state anche due piccole frane tra Bedizzano e Codena che ha interrotto la circolazione tra i due paesi e una a Linara, in località Mulino di Sorgnano. Entrambe le zone saranno rimesse in sicurezza nel giro di qualche giorno. Nessun paese a monte è rimasto isolato, nonostante gli smottamenti. A Linara la frana interessa una strada comunale nelle vicinanze di quella provinciale dove vivono una ventina di persone, e al momento si può procedere solo a piedi.

Mentre per quanto riguarda Bedizzano lo smottamento interessa la zona nei pressi del campo sportivo, la pioggia intensa ha fatto crollare terra e alberature. Per arrivare a Bedizzano e Colonnata i residenti dovranno passare dalle Canalie, mentre quelli di Codena dalla strada comunale che conduce al paese.

Sempre nella mattinata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per due pini caduti nel parco di San Ceccardo, alla Fabbrica. Considerata la necessità di predisporre le opportune verifiche tecniche delle ulteriori alberature presenti nel parco, la sindaca Serena Arrighi ha disposto la chiusura dello spazio verde finché i tecnici non avranno stabilito che le piante sono tutte sane. In queste ore proseguono su tutto il territorio comunale i sopralluoghi da parte della protezione civile, di Nausicaa e delle forze dell’ordine. Al momento non risultano nuove critiche.

Come sempre in caso di smottamenti o forti piogge si attiva la sala comunale del Coc (il centro operativo comunale) diretto da Angelo Ricci. La sindaca Serena Arrighi e la protezione civile del Comune di Carrara hanno trascorso la notte a monitorare la situazione e l’evolversi delle piogge, tutti pronti a intervenire in caso di necessità. Un team rodato che grazie alla sala macchine riesce a monitorare quello che accade sul territorio in tempo reale, persino a controllare i livelli di innalzamento del Torrente Carrione, che ieri nella zona di Avenza era decisamente sopra il livello normale.

