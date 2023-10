Premio scientifico ’David Giuntini’ a Montignoso: tesi magistrali di Lenci e Lobina

Si è concluso con la consegna dei premi, l’annuale Concorso scientifico - Premio “David Giuntini” negli spazi dell’Hotel Villa Undulna al Cinquale. Un premio è promosso dalla Fondazione dei Geologi della Toscana, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e dell’Ordine dei Geologi della Toscana. L’iniziativa è nata per onorare la memoria del geologo massese David Giuntini, già iscritto all’Ordine dei geologi della Toscana e dipendente dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra.

Per la categoria tesi di laurea magistrale premiate ex-aequo le tesi di Simone Lenci dell’Università di Pisa dal titolo “Assetti strutturali delle Alpi Apuane orientali nella zona della Turrite Secca da Castelnuovo di Garfagnana a Isola Santa (Lucca)” e di Francesca Lobina dell’Università degli studi di Cagliari (Approccio combinato idrogeologico, geochimico e isotopico per la caratterizzazione del processo di intrusione salina nella piana alluvionale di Muravera-Sardegna sud-orientale). Per la categoria tesi di laurea triennale premiati ex-equo Alessandro Del Re e Stefano Dolce entrambi dell’Università di Torino (Architettura di una faglia normale a basso angolo regionale: rilevamento geologico-strutturale ed analisi alla meso- e micro-scala di una porzione della “Simplon Fault Zone” Alpi Centrali-Svizzera e “Assetto geologico dell’area circostante il Lago Fallère, Valle d’Aosta"). Per la sezione tesi di laurea triennale menzione particolare per i lavori di Pensiero Cecchini e Giovanni Fiaschi.