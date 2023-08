Premio Lunezia, Anggun e Angelina Mango incantano Aulla. Ecco i finalisti delle nuove proposte

Aulla (Massa Carrara), 11 agosto 2023 – Alla lunga lista di ospiti di prestigio del premio Lunezia (Fabrizio De Andrè, Vasco Rossi, Ligabue, solo per citarne alcuni) si è aggiunta la cantautrice Anggun. Indonesiana, naturalizzata francese, nel corso della sua carriera ha scalato le classifiche di molte nazioni asiatiche, europee e americane.

Piazza Gramsci ad Aulla ha ospitato nuovamente la rassegna musical letteraria ideata da Stefano De Martino. A esibirsi per il pubblico anche Morgan, Bresh e Angelina Mango, senza dimenticare otto nuove proposte.

Dopo l'appuntamento romano, con sullo sfondo il Colosseo, il Premio Lunezia ha fatto tappa ad Aulla, con un cast degno dei più grandi eventi europei e una finale nuove proposte esposta a un contratto con Sony Music Publishing, l'attuale rotazione radiofonica dei finalisti su Rai Iso Radio e nuovi lavori per uno speciale Rai in programma a fine anno. Tante le novità, compresi due obiettivi sociali. Ubaldo Pantani, imitatore e comico di successo è stato testimonial della mission sociale che combatte l'azzardopatia, promossa dal Premio Lunezia, da ‘Lucca Crea’ e da Usl Toscana Nord Ovest. ‘Slow life Slow Games – Gioca al ritmo giusto’, la più importante campagna di prevenzione dell’azzardopatia realizzata in Toscana, ha infatti fatto tappa ad Aulla. L’iniziativa rientra nell’importante progetto sviluppato dall’Azienda USL Toscana nord ovest, in collaborazione con Lucca Crea, grazie al finanziamento del Ministero della Sanità che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo, che ha coinvolto oltre 9000 studenti, 13 ospedali della Regione e ha preso parte a diversi eventi organizzati in collaborazione con Slow Food.

E poi il Red Carpet, anticamera dell'accesso al backstage, dedicato alla lotta contro l'omofobia, con lo slogan ‘Aganist Homophobia’, per idea della stilista Marzia Cerolin e la presenza della nota Drag Queen toscana Ivana Tram.

Molta attesa per la finale nuove proposte che si svolgerà al Teatro Civico della Spezia. Sul palco sono saliti Malvax Band, 4 Calamano Band, Federico Rubin in arte Federubin, Domenico Giovanni Pini in arte Djomi, Francesco Sacco, Francesca Giannizzari, Kheyre Yusuf Abukar Issak in arte Il Barone Lamberto, Valentina Tioli. Quattro di loro si sfideranno per la finale, sono Malvax, Federubin, Valentina Tioli e Djomi. Il Premio Lunezia, lo ricordiamo, è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana, dal Comune di Aulla, con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e i privati Ferrera Flowers di Ragusa, Gce Srl Costa di Albiano Magra.