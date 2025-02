Premio internazionale per l’artista pontremolese Luciano Preti

E’ stato conferito all’artista pontremolese Luciano Preti il Premio internazionale ‘Comunica l’Europa 2025’, intitolato ad Altiero Spinelli, con una cerimonia nella Sala delle Bandiere, sede romana del Parlamento Europeo. Un Premio che dà riconoscimento e visibilità a progetti e comunità che promuovono la conoscenza dell’Unione Europea e soprattutto una riflessione critica sulla sua storia, sull’attualità e sul suo futuro. Alla premiazione, introdotta dal direttore dell’Art festival di Spoleto Luca Filipponi, hanno preso parte personalità della politica e della cultura. Luciano Preti è stato docente all’Accademia di Firenze, la più antica del mondo con i suoi 450 anni di storia, pluripremiato in Italia e all’estero, inserito nel Catalogo d’arte moderna, edito da Mondadori. Autore poliedrico tra pittura, scultura e ideazione architettonica, è anche costruttore di chiese, monumenti, opere in vari musei. I temi della sua ricerca artistica si trasformano in simboli e messaggi dell’uomo pellegrino nella storia. Ha creato le splendide porte di bronzo per la chiesa di Cargalla, il battistero in marmo e bronzo della Cattedrale di Pontremoli, le chiese del Passo del Cirone e del Brattello, due piazze con monumenti a Corniglio e altre sculture-monumento in Sardegna. Fra le sue opere anche la scultura-stele del pellegrino a Banari, in Sardegna, la Madonna dell’Orsaro sull’appennino tosco emiliano. Il suo nome è legato al fenomeno della Pleiade fiorentina. Ha ricevuto da Renzo Cortina, fra le decine di premi, il primo Ambrogino d’Oro fuori dalla città di Milano.

Natalino Benacci