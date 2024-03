Prelievo del sangue con sistema “Zero code“. L’iniziativa per gli iscritti a Cisl pensionati

Dall’1 aprile al Punto prelievi dell’ospedale di Fivizzano sarà introdotto il sistema “Zero code” per prenotare online esami del sangue; sistema già presente da novembre 2022 nei punti prelievo di Aulla, Villafranca e Pontremoli. "Nelle sedi Cisl di Aulla, Fivizzano e Pontremoli dalla stessa data e solo per gli iscritti alla Federazione Pensionati Cisl Toscana Nord – fa sapere il sindacato – i nostri operatori offriranno il servizio in modo gratuito. Bastera recarsi nella sede più vicina con la ricetta dematerializzata (ricetta bianca), codice fiscale e numero di cellulare per ricevere via sms le info su luogo e data del prelievo, oltre al codice di prenotazione". Ogni martedi 9.30-12: Aulla via XX settembre 23, 0187/420518; Fivizzano via Marconi 3, 0585/948244; Pontremoli via Roma 37, 0187/833430.