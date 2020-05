Massa, 9 maggio 2020 - Precipita in montagna: muore escursionista nonostante il ricovero a Cisanello. Altri due con lui hanno atteso ore il ritorno dell’elicottero del 118 Pegaso 3. Tragedia oggi intorno alle 14,30: un uomo di 55 anni originario di Firenze e residente a Montelupo (Fi), mentre stava facendo un’escursione assieme ad altre due persone, è caduto in montagna sul monte Cavallo, versante massese, in una zona impervia. a quota 1.700 metri. Una scivolata di alcuni metri. L’escursionista ha riportato un trauma cranico e traumi agli arti inferiori: in codice rosso è stato trasferito a Cisanello, ma purtroppo è morto dopo il recupero. Sul posto, allertati dal 118, sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e allertati carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

A lanciare l’allarme un altro escursionista che stava passando nel luogo, il quale ha fornito le coordinate alla centrale 118 e in questo modo ha permesso ai soccorsi di localizzare l’obiettivo in tempi rapidi e indirizzare l’elicottero per il recupero. Dopo aver trasportato l'iuomo a Pisa, i soccorritori dell’elicottero sono atterrati all’aeroporto di Cinquale per sanificare il velivolo dal sangue lasciato dal giovane escursionista; quindi nuovo decollo per tornare in quota a recuperare i due escursionisti che erano rimasti ancora sul monte Cavallo. Da capire cosa abbia provocato questo incidente, visto il bel tempo e le condizioni della montagna non proibitive. Sta di fatto che questa brutta caduta ha provocato la morte del giovane che si era avventurato assieme ad altre persone sulla parte alta della montagna che svetta fino a quota 1895 metri.