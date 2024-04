’Posto fisso’ all’Evam nel settore commerciale

La società Evam cerca un commerciale da assumere e a tempo indeterminato. Dovrà occuparsi di diverse mansioni che vanno dalla pianificazione alla realizzazione dell’attività di vendita alla definizione delle azioni commerciali, gestire i clienti esistenti e acquisirne di nuovi, curare i rapporti con i distributori, predisporre le offerte ed elaborare strategie anche di marketing. Per partecipare basta avere il diploma di scuola superiore ma soprattutto serve avere un’esperienza comprovata e certificabile di almeno 3 anni (anche in periodi non consecutivi), nei 6 anni precedenti all’avviso nel settore alimentare o altri correlati e comunque nella vendita di prodotti nelle specifiche mansioni di agente o procacciatore. Costituirà titolo preferenziale aver maturato esperienza nel settore specifico dell’imbottigliamento acqua o beverage in genere. Infine, serve la conoscenza della lingua inglese. Domande tramite Pec a [email protected].