Posti per meccanico cuoco e commesso

Le proposte pubblicate ai Centri per l’impiego della provincia di Massa Carrara. Per informazioni visitare il sito https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.

1 LAVAPIATTI. Ristorante ricerca lavapiatti per lavoro nei weekend, festivi inclusi. Richiesta disponibilità per pranzo e cena. Iniziale contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-209796.

1 COMMESSO. Supermercato con sede in Aulla ricerca tirocinante addetto allestimento banco, vendita e confezionamento prodotti, assistenza al cliente. E’ indispensabile non avere in corso o svolto in passato esperienze lavorative nelle mansioni specifiche. Preferibile diploma istituto alberghiero. Al tirocinante verrà corrisposto un rimborso spese pari ad almeno 500 euro mensili. Offerta MS-209655.

AIUTO CUOCO. Ristorante della Lunigiana ricerca aiuto cucina part-time per i pranzi da lavoro dal lunedì al giovedì; il fine settimana pranzo e cena. Disponibilità a lavorare i giorni festivi.Sede di lavoro Aulla. Offerta MS-209570.

1 MECCANICO. Azienda operante nel settore di riparazione e manutenzione di macchine agricole ricerca un meccanico on esperienza nella mansione. Richiesta conoscenza informatica e inglese di base. Contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Villafranca. Offerta MS-209511.

1 MAGAZZINIERE. Azienda di impiantistica elettrica ricerca magazziniere addetto alle spedizioni, imballaggio merce, registrazione bolle in ingresso ed in uscita. Richiesta esperienza nella mansione E’ gradito possesso patentino muletto. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sede Massa. Offerta MS-209485.

ELETTROTECNICI.Azienda di impiantistica elettrica ricerca addetto al cablaggio quadri elettrici in bassa tensione. Necessarie competenze tecniche proprie del profilo (componenti elettriche ed elettroniche) e capacità di lettura degli schemi elettrici. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sede Massa. Offerta MS-209480.