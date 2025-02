"Porto: sì a un ampliamento che rispetti il territorio"

Il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle interviene sul progetto dell’ampliamento del porto di Marina di Carrara. "Il porto di Marina di Carrara rappresenta un’infrastruttura di vitale importanza non solo per l’economia locale – scrivono i 5 stelle –, ma anche per quella nazionale che il nostro Movimento ne ha sempre riconosciuta l’importanza per lo sviluppo del territorio. La sua posizione strategica, le sue dimensioni e la sua specializzazione lo rendono un punto di riferimento per il turismo, il commercio marittimo, la metalmeccanica e l’industria della nautica. La presenza di numerose aziende specializzate nel settore della nautica di lusso, della cantieristica e della logistica, fa del porto un vero e proprio motore di sviluppo economico per il territorio. Grazie alla sua posizione strategica, alle sue infrastrutture moderne e, in via di ristrutturazione, attrae investimenti e crea opportunità di lavoro per la comunità locale".

"Nel periodo che va dal 2017 al 2022, l’amministrazione comunale a guida del Movimento 5 stelle ha promosso una serie di iniziative volte a valorizzare il porto e a potenziarne le infrastrutture – proseguono dal Movimento –, con un occhio di riguardo alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza idraulica. Uno dei punti cardine dell’azione politica è stato il progetto di ampliamento discusso anche in consiglio comunale. Quest’ultimo, pur riconoscendo la necessità di espandere le capacità del porto per far fronte alla crescente domanda, ha posto dei limiti ben precisi, in particolare alla foce del Carrione. Prima del 2017 era stato previsto un ampliamento che andava a modificare l’equilibrio della costa, compromettendone la sicurezza idraulica – proseguono –, le scelte fatte dalla giunta 5 stelle hanno fatto sì che si limitasse l’ampliamento per tener conto delle questioni ambientali e della sicurezza. Questa scelta ha dimostrato una visione di lungo termine, consapevole che lo sviluppo economico non può prescindere dalla tutela del territorio".

"Grazie all’impegno della giunta del Movimento 5 stelle e alle sinergie costruite con i vari livelli istituzionali, il porto si appresta a vivere un futuro di sviluppo e prosperità – concludono –, nel rispetto dell’ambiente. Le sue potenzialità sono ancora ampie e con una gestione oculata e lungimirante, il porto potrà diventare un punto di riferimento sempre più importante per l’economia locale e nazionale, senza compromettere l’ecosistema".