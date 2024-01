Porte aperte al Cineforum, la mappa dei film: si parte giovedì

Si ride, assieme, al cineforum di Mulazzo. ‘Comico italiano’ è il titolo della rassegna che comincerà l’11 gennaio. Il Comune di Mulazzo, in collaborazione con il Centro di studi storici Alessandro Malaspina A.P.S, organizza per il secondo anno il cineforum, nella suggestiva cornice del Museo Malaspina. Due volte al mese sarà proiettato un film, ingresso gratuito. Primo appuntamento giovedì 11 gennaio alle 21 con la proiezione di ‘Tolo Tolo’, commedia con Checco Zalone che, non compreso in madre patria, trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Il film ha ottenuto due candidature ai Nastri d’Argento e ha vinto due David di Donatello. Il 25 gennaio ‘Tutta colpa di Freud’, regia di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni. E’ l’avvincente e divertente storia di un analista alle prese con tre casi disperati, quelli delle sue tre adorate figlie. Terzo appuntamento il 15 febbraio con ‘Perfetti sconosciuti’: Eva e Rocco, una coppia di coniugi in crisi invita a cena alcuni amici, ignari della piega che prenderà la serata. Un commensale propone una sorta di gioco: lasciare sul tavolo il cellulare. Nonostante le iniziali reticenze tutti accettano. Secondo film di febbraio ‘Smetto quando voglio’, in programma il 29. Nel pieno della recessione economica che colpisce i paesi più sviluppati nel 2007, dopo esser stato licenziato dall’università dove lavora, un ricercatore in neurobiologia che ha sviluppato un rivoluzionario algoritmo recluta i suoi ex colleghi per produrre droga. I due film di marzo: ‘Figli’, un film di Giuseppe Bonito, in programma il 7 e ‘Domani è un altro giorno’, in cartellone il 21. Per finire il 4 aprile ‘Reality’, film del 2012 diretto da Matteo Garrone e ‘Habemus papam’ il 18 aprile. L’inizio della proiezione è alle 21.

M.L.