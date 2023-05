Pontremoli, tutti pazzi per i fumetti In gara ben 65 alunni delle scuole

di Natalino Benacci

Prima un laboratorio all’Istituto Ferrari, poi la gara di illustrazione. Così è nata la prima edizione di “Pontremoli Comics“. L’evento vuole diventare appuntamento fisso nel mondo pontremolese e ha visto la partecipazione di tanti studenti uniti dalla passione per i fumetti. L’iniziativa ha visto anche una presenza illustre: Christian Galli, pontremolese di origini, noto per il successo della sua ultima graphic novel “Menta“.Tutto nasce grazie al consigliere alla famiglia Paolo Parodi, che ha già coinvolto Galli per la seconda edizione del Premio Libro e Famiglia. L’idea di un’iniziativa legata ai fumetti arriva anche dalla collaborazione con i docenti Paolo Giorcelli e Stefania Bertocchi, l’illustratore Nicolò Laporini e il Centro “Monsignor Sismondo“. Anche a loro si deve questa giornata riservata, oltre che all’Istituto Ferrari, ad altre scuole superiori. “Pontremoli Comics“ ha visto più puntate. Il contest ha preso il via col laboratorio gestito da Galli seguito dalla competizione di illustrazioni coordinata anche da Nicolò Laporini e Davide Angella, alla quale hanno partecipato 65 studenti divisi nelle categorie ragazzi e giovani. Oltre agli alunni delle scuole pontremolesi hanno partecipato ragazze del “Dca Cabrini“ e una dell’Istituto Penale per minorenni. Infine al Centro Giovanile, Davide Angella ha varato il laboratorio “Costruiamo un personaggio dei fumetti“. Ed è stato lui, con Christian e Nicolò, a decidere i vincitori della gara con i premi offerti dal Centro. La giornata si è chiusa al Teatro della Rosa, dove sono stati premiati i vincitori e Christian Galli ha presentato “Menta“, sottoponendosi alle domande dei lettori. Contenti gli organizzatori, che hanno sottolineato la capacità di fare rete tra enti e realtà del territorio: dal Comune, alle scuole, dal Centro Giovanile, gestito da SdS attraverso operatori della Coop. Aurora, al Dca Madre Carini, all’IPM. I ringraziamenti più sentiti sono andati a chi ha contribuito alla riuscita della giornata: Alessandra Tassi che ha coordinato la finale, la dirigente scolastica Lucia Baracchini, il prof. Leonardo Cimoli della I.C. “Ferrari“, la commissione della gara, i docenti e i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo e gli sponsor: la Compagnia del Piagnaro, la Caverna dei Nani Birrai, il panificio Non solo pane, Pasta fresca da Bardini, Donatella Cassiani. Boutique Strano, PasticceriaAichta, Pizzeria Pecci.