Poggio Piastrone, gara per i lavori sulla frana

In dirittura d’arrivo il progetto per il ripristino della frana in località Poggio Piastrone, nel Comune di Massa, che ha interessato anche una porzione della strada lungo la Sp 5 della Bassa Tambura. I lavori saranno affidati al termine della procedura negoziata, indetta in questi giorni dal Settore Tecnico della provincia. Con lo stesso atto è stato anche approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo: un intervento per un importo complessivo di 480 mila euro, cifra che è stata accertata nel bilancio di previsione 2023 con due provvedimenti a gennaio e marzo.

Per mettere insieme la cifra necessaria al ripristino della strada l’amministrazione di Palazzo Ducale ha dovuto accedere a due linee differenti di finanziamento: una prima con il Ministero per la transizione ecologica che nel dicembre 2021 aveva approvato l’elenco degli interventi regionali ammessi a finanziamento relativi al programma nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Poi, sulla base di questo elenco, nel marzo 2022 con una propria ordinanza il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Toscana ha approvato gli interventi ammessi a finanziamento, tra i quali quello sulla Sp 5 per una somma di 380 mila euro.

La parte restante di 100 mila euro è stata reperita grazie al Ministero infrastrutture e trasporti, che nel maggio 2022, con un proprio decreto ha destinato 1.700 milioni al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria. In questi giorni si sta svolgendo la procedura negoziata attraverso l’invito a 5 operatori, individuati a seguito di un avviso di manifestazione di interesse