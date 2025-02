Poesia: "L’amore tra le Apuane e il mare" diventa un appuntamento fisso

Arte e poesia in una fusione di sentimenti. ’L’amore tra le Apuane e il mare’ diventa così un appuntamento annuale per celebrare il tema dell’amore in occasione di San Valentino. Il successo riscontrato nella sala della biblioteca Lodovici a Carrara ha rafforzato il messaggio del gruppo ’I poeti dell’amore’, nato oltre un decennio fa e che nel tempo ha promosso diverse iniziative culturali. Una ventina di poeti hanno accolto l’invito a celebrare l’amore e si sono riuniti nella sala della biblioteca. Sono intervenuti il consigliere regionale Giacomo Bugliani e la critica letteraria Marina Pratici. Il professor Antonio Crudeli, dei ’Poeti della Luce’, ha coordinato l’incontro con Angela Maria Fruzzetti. Soddisfatto Daniele Tarantino, presidente dell’associazione culturale Insieme: "Propongo questa iniziativa a cadenza annuale – ha detto – vista l’importanza del tema che ci coinvolge tutti e visto il notevole riscontro che ha ottenuto". Nell’occasione la presidente dell’associazione Artemisia, Donatella Gabrielli, ha ringraziato i presenti invitandoli a visitare la mostra ’Riflessi di luce: arte senza barriere’ nell’ultimo giorno espositivo. Il connubio tra poesia e arte si è concluso nella sede di Artemisia, in via Santa Maria, con un brindisi augurale ringraziando i 40 artisti che hanno condiviso il percorso tra arte figurativa e arte poetica.