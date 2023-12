Piscina riaperta dopo dieci anni: "Una giornata storica per Aulla"

Giornata storica per il Comune per la riapertura, dopo oltre dieci anni, della piscina del Centro scolastico sportivo di Quercia. L’amministrazione, guidata dal sindaco Roberto Valettini, taglia un traguardo importante, fortemente voluto e promesso in campagna elettorale, a favore della cittadinanza e della Lunigiana intera. Per l’intero complesso, dal 2017, è stato speso un milione e 800mila euro, con vari contributi arrivati e destinati anche alla pista di atletica e ai campi da calcetto e tennis.

Ieri mattina si respirava aria di festa, in occasione dell’apertura è stata invitata l’assessore all’Istruzione della Regione Alessandra Nardini, che ha tagliato il nastro assieme al sindaco Roberto Valettini e al Prefetto Guido Aprea. Poi tutti gli ospiti sono entrati nel complesso per i dovuti ringraziamenti. "Con sincera commozione - ha esordito il sindaco - procediamo all’inaugurazione della piscina comunale di Aulla e dell’intera Lunigiana. Il centro non vanta solo le piscine, ma anche un palazzetto dello sport, campi da calcetto e tennis e la pista atletica, è uno spazio polivalente a disposizione delle scuole, dei cittadini e della collettività. Dopo oltre dieci anni riapriamo, i cittadini aullesi lo chiedevano da tempo, era una domanda ricorrente che ci veniva rivolta. C’è bisogno di sport, sano e rigenerante come il nuoto e la numerosa partecipazione ci rende orgogliosi del risultato raggiunto. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla riapertura, la Regione e l’Unione di comuni per i contributi elargiti. Riaprire uno spazio che è stato chiuso per anni è molto più impegnativo rispetto all’aprire qualcosa di nuovo, di fronte a tante difficoltà burocratiche, amministrative, finanziarie, riuscire ad aprire è una soddisfazione".

"Mi associo alla contentezza già espressa dal sindaco - ha aggiunto il Prefetto - noi siamo una squadra, evidenzio anche la presenza del questore, con impegno si possono raggiungere tanti obiettivi, questa struttura è importantissima per la Lunigiana, si tratta di un esempio virtuoso di efficienza amministrativa". La parola è poi passata all’assessore regionale. "I miei complimenti per essere riusciti a tagliare un traguardo importante - ha detto -, questo è un luogo di socialità e di valori: quando facciamo sport siamo tutti uguali, impariamo a gioire dei successi, ma anche ad accettare e riconoscere le sconfitte. Quando si decide di investire sulle scuole e sui centri sportivi si decide di investire sul futuro del territorio, è un’operazione lungimirante, sono felice e orgogliosa di rappresentare la Regione, che ha fatto la sua parte".

Soddisfazione anche per il delegato provinciale del Coni, Vittorio Cucurnia e per il gestore Alessandro Ribolini, presidente di Attiva Sportutility. Don Vito Piscitello ha impartito la sua benedizione e poi spazio a un sentito ricordo di Bianca Furletti, nuora di Nello Buongiovanni, pioniere del nuoto aullese negli anni cinquanta, a cui è intitolata la piscina comunale. Al termine tutti a sedere sulle gradinate, per il primo tuffo, affidato agli atleti delle società sportive Rari Nantes e la Superba nuoto della Spezia che hanno inaugurato la vasca, dimostrando le proprie capacità. I ragazzi delle scuole aullesi hanno inoltre ricevuto in dono una borraccia che potranno usare quando andranno in piscina oppure a scuola: una semplice borraccia può evitare l’uso di decine e decine di bottigliette di plastica, anche lo sport può e deve essere sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Tra i lavori svolti sono stati completati gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio, sono stati eseguiti vari lavori, come la sistemazione della copertura esterna, la manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento, di trattamento acqua, efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della zona vasche, lavori di ripristino nel locale vasca su pannelli controsoffitto e pannellature perimetrali e infine messa a norma dell’impianto elettrico e ristrutturazione degli spogliatoi. L’intero complesso è dotato di un impianto di video sorveglianza.L’impianto sarà aperto con orario 14-19, gratuitamente, dal 27 al 30 dicembre, dal 2 gennaio invece l’apertura sarà dalle 10 alle 21.