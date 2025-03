Pilates fra Antigone e Catullo . Le lezioni dello Studio Zen al liceo classico ’Repetti’

Pilates fra Antigone e Catullo. Lo staff del Centro Zen Pilates sarà al Liceo classico ’Repetti’ per portare dentro la scuola il concetto di postura legato al benessere psicofisico. Il progetto nasce da una richiesta del Liceo stesso di organizzare delle sedute di pilates per sensibilizzare i ragazzi al metodo e proporre un’attività sana e costruttiva contro posture sbagliate e vita sedentaria. "Richiesta che abbiamo accettato con piacere – rispondono dallo studio Zen – mettendoci a disposizione del Liceo Classico. Il programma che andremo a svolgere con gli alunni del Liceo verterà principalmente su mobilità, allungamento e rinforzo muscolare. Concetti basilari per correggere posture sbagliate spesso dettate da una vita sedentaria e da poca attività fisica che poi si ripresenteranno nella vita adulta coni classici mal di schiena e problemi vari. La collaborazione partirà già in questi mesi per potersi riconfermare il prossimo anno". Così da quest’anno gli ultimi giovedì del mese saranno dedicati a lezioni sulla postura e sul rinforzo della muscolatura e della parete addominale. La mission sarà sensibilizzare a una cultura della postura per prevenire i disturbi futuri.