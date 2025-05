Piccoli scienziati. Il programma della loro festa

Tre giorni dedicati alla scienza, per bambini e adulti curiosi e appassionati di esperimenti. Il 5, 6, 7 giugno ci sarà la Festa dei piccoli scienziati, 7° edizione, promossa dall’associazione ‘Esploranda’, col patrocino del Comune di Mulazzo. Si svolgerà al centro Cento fiori di Arpiola, un’ccasione per presentare esperimenti scientifici e invenzioni, realizzati soprattutto con materiali di recupero all’insegna del risparmio e del riciclo. Chi ha esperimenti, attività, seminari a carattere scientifico potrà iscriversi e presentarli durante la festa. Lo spirito è quello di portare la scienza tra noi in modo pratico e semplice, per questo chiunque può partecipare: scuole, famiglie, associazioni, singoli e gruppi, appassionati. Al termine della festa la giuria comunicherà al pubblico l’esito della valutazione dei materiali esposti, l’attribuzione di alcuni attestati di riconoscimento e l’assegnazione di premi come borse di studio, attestati, biglietti per musei o abbonamenti a riviste scientifiche. Nei giorni della festa si potrà visitare la mostra di opere e progetti dei partecipanti e seguire laboratori. Ricco il programma: il 5 giugno esperimenti in moto con un pendolo oscillante, una pallina in discesa e altro ancora per conoscere meglio il nostro mondo, mentre alle 20 incontro con Arianna Armanetti che parlerà di muffe, clima, economia, fisica della complessità’. Il 6 giugno ancora esperimenti e laboratori, mentre alle 19 incontro con Francesca, Erica, Max e Maurizio rossi, raconteranno come si vive in un eco villaggio; il 7 giugno premiazioni nel corso della mattinata e alle 20 incontro con Devin Valentino sulle energie rinnovabili. Ogni mattina i radioamatori ARI eseguiranno prove di comunicazione in caso di emergenza e ogni pomeriggio dalle 15 alle 19 laboratori con Andrea Angella e il recupero di carta e cartone, per dar vita a nuovi manufatti. Per iscriversi o avere info basta contattare Loredana Capponi (nella foto) al 3388203072.