Picchiato e derubato un anziano, torna al paura nel centro di Avenza

Carrara, 7 agosto 2024 – Stava andando a prendere un caffè al bar Centrale come tutte le mattine ed è stato derubato. È finita così la passeggiata mattutina di un pensionato di 82 anni, che ieri mattina è stato picchiato e derubato da due giovani stranieri in via Giovan Pietro, nei pressi della banca Bper. L’uomo stava andando a prendere il caffè nel suo bar di fiducia, erano le 6,45 circa, e come sempre camminava nel centro di Avenza con il sole già alto in cielo e alcune saracinesche di negozi già alzate. A un certo punto il pensionato è stato avvicinato da due giovani stranieri: "Hai una sigaretta?" hanno chiesto come scusa per avvicinarlo. Ma l’uomo non ha fatto in tempo a rispondere perché uno dei due gli ha rifilato un pugno nello stomaco, mentre l’altro approfittando della posizione assunta per il pugno gli ha strappato la collanina d’oro che aveva al collo. I due malviventi a quel punto si sono dati alla fuga.

Il pensionato ha chiamato la polizia per denunciare l’aggressione, ma all’arrivo degli agenti dei due stranieri non c’era più traccia. Un episodio che ha toccato profondamente il pensionato, non solo per ricevuto un pugno in pieno stomaco, ma anche perché avvenuto alla luce del sole e in una zona centrale come è via Giovan Pietro. Il furto è avvenuto nelle vicinanze della banca e questo fa ben sperare che visionando i filmati delle telecamere di sicurezza si possa risalire ai responsabili. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che si registra su Avenza, anche se fino a ieri non aveva mai sfiorato i residenti. Negli episodi precedenti si era trattato di risse tra fazioni rivali, liti con tanto di coltello o lanci di bottiglie. Una situazione insostenibile quella che regna ad Avenza, al punto che nelle scorse settimane i cittadini e i commercianti erano scesi in piazza per chiedere più sicurezza, la possibilità di installare a loro spese telecamere nei palazzi, mentre il consigliere Andrea Tosi aveva visto approvare con 22 voti una mozione in consiglio comunale per riportare un presidio di polizia municipale ad Avenza.

Questo ennesimo episodio, stavolta ai danni di un residente di 82 anni, continua a mettere in luce la gravità della situazione, ma anche la paura dei residenti a uscire dopo il tramonto, o in questo caso anche all’alba. Per fortuna il pensionato non ha riportato ferite ma solo un grande spavento, ma questo non toglie che si tratti di un grave episodio che non può passare inosservato viste le modalità e il fatto di aver agito alla luce del sole. Soprattutto dopo che numerosi cittadini sono scesi in piazza per riappropriarsi di Avenza.

Alessandra Poggi