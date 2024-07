Piazza Libertà come... Indio. Tutti al ‘Delirium Fivizzani’

E’ andata in scena venerdì sera, nell’anfiteatro di piazza della Libertà, la prima edizione di Delirium Fivizzani. La festa è stata organizzata dai ragazzi, giovani e meno, di tutto il Comune con l’aiuto dell’Associazione Medicea. ‘Delirium Fivizzano’ si è ispirato al ‘Coachella Party’ un famoso festival che si svolge a Indio, in California, kermesse diventata famosa per la musica dal vivo, le installazioni artistiche e l’atmosfera unica che offre ai partecipanti. Gli organizzatori sono riusciti a portare in Lunigiana un’atmosfera simile a quella che si respira in California e la serata ha richiamato nell’anfiteatro molti ragazzi da tutta la Lunigiana e non solo. La kermesse è iniziata con la cena a base di prodotti tipici lunigianesi ed è poi proseguita con le spettacolari esibizioni di Daniela Performer e la musica di Marco Bresciani e DJ Cecco. La prima edizione della festa è stata assai apprezzata dalla comunità di Fivizzano e anche dal primo cittadino Gianluigi Giannetti che ha ringraziato i giovani organizzatori per l’idea, per averla messa in pratica e per aver nuovamente dato lustro, dopo il grande successo di Sapori, a Fivizzano.