Piano operativo comunale ’in tour’ per la partecipazione

Il futuro della Lunigiana si decide con l’aiuto dei cittadini. L’Unione di Comuni Montana Lunigiana sta redigendo il suo Piano operativo comunale, lo strumento urbanistico che, partendo dalle linee guida dell’amministrazione, trasforma in progetto le scelte già disegnate dal Piano Strutturale, definendo come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio. Prevede interventi di varia natura che riguardano tutti, perciò l’Ufficio unico di Piano, oltre a svolgere incontri con i tecnici incaricati dei singoli Comuni e i consiglieri comunali, si sta avvalendo di un gruppo di professionisti esperti nel coinvolgimento della comunità nelle trasformazioni urbane. Gli interessati possono parlare con gli esperti durante incontri promossi in questi giorni. Dopo Filattiera, Fivizzano, Tresana, prossimo appuntamento venerdì 5 aprile a Villafranca, la mattina, e a Filattiera, nel pomeriggio. Poi sabato 6 a Licciana Nardi, la mattina, e a Podenzana, nel pomeriggio, lunedì 15 a Casola in Lunigiana, nel pomeriggio. Ci saranno anche incontri laboratoriali, martedì 16 a Fivizzano, alle 11 nel Convento degli Agostiniani per trattare di Lunigiana del fondovalle e dell’Appennino occidentale; giovedì 18 a Mulazzo, alle 11 a Palazzo Malaspina su Lunigiana del fondovalle e dell’Appennino orientale e martedì 23 a Filattiera, alle 11 alla Pieve di Sorano per la Lunigiana del fondovalle meridionale e delle Alpi Apuane. Per partecipare scrivere a [email protected] o chiamare 050 7216765.