Personaggi di Massa", Spettacolo Itinerante Ritorna nell'ex Vescovado"

Domenica, alle ore 17, nell’atrio e giardino dell’ex Vescovado in via Alberica a Massa, torna lo spettacolo itinerante ’Personaggi di Massa’ di Fabio Cristiani, che ha visto un bel seguito di pubblico nelle rappresentazioni estive di Borgo del Ponte, Bargana e Palazzo Ducale. Alla allegra e bizzarra brigata in questa edizione di inizio autunno si aggiungono due nuovi personaggi: ’Pié dal piffero’, interpretato da Mario Ricciardi, e ’La Romanelli’, interpretata da Cinzia Sbrana.

Il primo con la sua aura favolistica e la seconda con i suoi tratti evanescenti andranno ad arricchire il già ben nutrito parterre di personaggi di questo format teatrale che vuole, in chiave di antropologia culturale, far rivivere sulla scena quei cari massesi che hanno lasciato il segno nella storia del costume all’ombra della Tambura.

Accanto ai nuovi arrivati, rivedremo Battì dal Barilo (Fabio Cristiani), La Togna (Enrica Mosti), La Terè del Portogallo (Barbara Bassi), El Potta de Modena (Massimiliano Fagnini), La Bela d’i tre aranci (Irene Baruffetti), L’Anguilla (Paola Gavarini), Ottà de Casgiogrosso (Giovanni Paolo Tassi), Benassi (Matteo Bigini), La Peppa (Stefania Cosseddu) e Coccoè (Cesare Andreazzoli).

Come sempre ingresso gratuito con libera offerta.