Per non dimenticare i roghi di libri nazisti

L’associazione italiana biblioteche promuove la quinta edizione di Libri salvati, rassegna annuale di letture pubbliche per ricordare il Bücherverbrennungen, i roghi di libri avvenuti la notte del 10 maggio 1933 a Berlino e nelle principali città della Germania, al culmine di una vasta campagna per la “pulizia” della cultura tedesca mediante il fuoco. La Biblioteca civica Lodovici di Carrara aderisce proponendo due appuntamenti di lettura a tema, per celebrare il valore della libertà di espressione e del contrasto alle forme di cancellazione della memoria.

Domani alle 16.30 in programma letture a cura dei Volontari Lettori della Biblioteca per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, mentre giovedì, sempre alle 16.30, le letture a cura dei Volontari Lettori della Biblioteca sono rivolte alla fascia di età 11-14 anni. Gli incontri si svolgono presso la Sala ragazzi della Biblioteca, in piazza Gramsci. Per info e prenotazioni scrivere a [email protected] oppure telefonare al numero 0585641472.

Le letture sono tratte dai titoli selezionati dall’elenco indicato dall’Associazione italiana biblioteche, tra cui A caccia dell’orso di Michael Rosen e Helen Oxenbury, ed. Mondadori, 2013; Orecchie di farfalla di Luisa Aguilar e André Neves, ed. Kalandraka, 2020; Emilio e i detective di Erich Kastner, ed. Bompiani, 1979; Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, ed. Mondadori, 1953; La metamorfosi. l'incubo della vita quotidiana di Franz Kafka, ed. Demetra, 1993. L’iniziativa partecipa al Maggio dei libri promosso dal CEPELL, con particolare riferimento alla linea tematica “La forza delle parole“.