Pensiline, telecamere e lampioni. Il progetto di palazzo civico per il decoro e la sicurezza

L’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni fa il punto sugli interventi che l’amministrazione ha programmato per quest’anno. I primi tre saranno la sostituzione di 23 pensiline delle fermate degli autobus con l’eliminazione delle barriere architettoniche, un nuovo impianto di pubblica illuminazione in via Ficola e due nuovi sistemi di videosorveglianza ad Avenza e allo Stadio. Per gli interventi sulle fermate dei bus l’investimento sarà di 200mila euro dei quali 85mila saranno destinati all’acquisto di 23 nuove pensiline, mentre circa 120mila serviranno per il montaggio e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Serviranno invece 60mila euro per via Ficola e 70mila euro per la videosorveglianza ad Avenza. "Nel 2025 si concluderanno tanti cantieri e tanti si apriranno – spiega l’assessore Guadagni –. A breve l’inaugurazione della piazzetta a San Francesco ed è stato approvato il recupero della salita di San Ceccardo: saranno rifatti tutti i marciapiedi, eliminate le barriere architettoniche e messe a dimora nuova piante. Po ci sono i tanti progetti del bando delle periferie in procinto di partire, così come altri progetti tra cui la messa in sicurezza del muretto di recinzione del parco ‘Città Giardino’, la posa di una tensostruttura al campo dei Pini dove la scuola ‘Taliercio’ potrà fare educazione fisica, i nuovi pannelli per la recinzione del cantiere del Politeama". "In corso c’è anche la gara per l’assegnazione dei lavori di restauro della scuola ‘Giromini’ di Marina – prosegue Guadagni –, mentre l’intervento per la riapertura del sottopasso di Fossola è già stato aggiudicato. I lavori alle pensiline delle fermate saranno i primi a partire. Si interverrà soprattutto lungo tutto l’asse di viale XX Settembre e al capolinea di piazza Sacco e Vanzetti. I nuovi impianti di videosorveglianza rientrano nel progetto ‘Periferie sicure’ cofinanziato dal ministero dell’Interno per 28mila euro e prevede l’installazione di 9 telecamere in via Sforza, alla rotatoria del viale XX Settembre con via Covetta e in via Piave, oltre che il posizionamento di un ulteriore sistema di lettura targhe sul viale XX Settembre alla Fabbrica. Il Comune ha poi ottenuto un finanziamento di 51mila euro dal Fondo Unico per la Giustizia per realizzare un progetto grazie al quale verranno installate nuove telecamere in via Carriona, via Turati, via Toniolo e via Giovan Pietro".