Pensier lib(e)ro a Qulture. Il libro di Carmen Pellegrino

Domani alle 17 in biblioteca in piazza Gramsci sarà presentato il volume di Carmen Pellegrino (nella foto) ‘Dove la luce’. Si tratta del secondo incontro della terza edizione della rassegna letteraria ‘Il Pensier Lib(e)ro’ organizzata dall’associazione Qulture con il contributo di Comune, Lega dei cavatori, Hotel Carrara e Ristorante Roma, in collaborazione con Mondadori Bookstore e il fotografo Massimo Susini. Pellegrini in dialogo con Antonio Celano riprendendo il concetto di ‘decreazione’ che Anne Carson ha applicato alla letteratura contemporanea, ricostruirà, anche confrontandosi con grandi maestri come Ermanno Rea e Leonardo Sciascia, le battaglie intellettuali, la vita e gli ultimi giorni di Federico Caffè prima della sua scomparsa. E lo farà decreando, spezzando cioè ogni linea di unità di tempo e di spazio della narrazione, lasciando dialogare, di volta in volta, personaggi reali e verosimili, voci in prima persona e in terza, persone vissute in diverse epoche, timbri emotivi e generi letterari di vario tipo: dal saggio al romanzo, dalla poesia al memoir.