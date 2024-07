Paura e delirio a Turano. Minaccia i passanti col fucile

Armato di fiocina minaccia i passanti. Il motivo? Pare una cartella esattoriale troppo ’salata’. Paura ieri pomeriggio alla rotonda del cimitero di Turano. Un uomo che abita a pochi passi, si è messo nel suo giardino di casa armato di fiocina, iniziando a inveire contro i passanti. Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale. Immediatamente è iniziata una trattativa con l’uomo armato di fucine subacqueo. Gli agenti di polizia hanno provato faticosamente a guardagnare la fiducia dell’uomo, fino a quando l’agente Alberto Orsi ha avuto un colpo di genio: "Vuoi accendere la sigaretta?". L’uomo ha momentaneamente perso la concentrazione, si è allungato per prendere l’accendino e quando ha fatto il gesto per accendere la sigaretta, Orsi è entrato in azione, scaricando il taser che aveva nascosto dietro la schiena.

L’uomo è stato raggiunto da una scarica elettrica ed è caduto a terra. La trattativa, che andava avanti da circa un’’ora, si è risolta senza precipitare. La rotonda del cimitero è stata bloccata al traffico, così come la strada che da sud passa sotto il ponte della ferrovia. Il traffico è andato completamente in tilt, vista la grande affluenza di quell’ora. L’uomo è stato portato in stato di agitazione all’ospedale delle Apuane.

AM